Пресс-секретарь Могерини назвала «амбициозным» новый документ Армения-ЕС

Ереван/Медиамакс/. Пресс-секретарь верховного представителя ЕC по вопросам внешней политики и безопасности Майя Косьянчич сказала Медиамакс, что новое соглашение, которое будет подписано между Европейским Союзом и Арменией, «является амбициозным и укрепит сотрудничество».

21 марта в Ереване было парафировано Соглашение о всестороннем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕC.



«Обновленное соглашение расширит круг отношений между Арменией и ЕС с учетом новых глобальных, политических и экономических интересов сторон, а также вызовов, которые мы хотим вместе преодолеть», - сказала она в интервью Медиамакс.



Косьянчич напомнила, что в «2013 году Армения в последний момент решила не подписывать Соглашение об ассоциации и расширенной и всесторонней зоне свободной торговли с ЕC».



По ее словам, Соглашение о всестороннем и расширенном партнерстве включает в себя политические, экономические и секторные положения. Документ состоит из 400 страниц и 8 глав.



«Общие ценности и готовность к установлению демократии, права человека и верховенство закона укрепят соглашение и создадут желаемые предпосылки для более крепкого сотрудничества в сфере энергетики, транспорта, окружающей среды, торговли и инвестиций, а также повысят мобильность во благо наших граждан», - сказала представитель ЕС Медиамакс.



Благодаря вошедшему в соглашение экономическому разделу будут улучшены условия двусторонней торговли Армения-ЕС с учетом обязательств Армении в рамках ЕАЭС.



«Евросоюз неоднократно заявлял, что страна может быть членом ЕАЭС и иметь отдельные соглашения с ЕС. Поскольку членство в ЕАЭС предполагает ограничение суверенитета торговой политики Армении, невозможным становятся только положение,

предполагающие преференции в торговых отношениях с ЕС», - уточнила Майя Косьянчич.



«Экономическое сотрудничество предполагает обеспечение более совершенного управления торговых услугами, а также в областях создания и эксплуатации компаний, передвижения капитала, правительственных закупок и права на интеллектуальную собственность», - сказала она.



Пресс-секретарь отметила, что соглашение будет готово к подписанию после ряда внутренних процедур ЕС и перевода.



«Важно, что переговоры успешно завершены. Сейчас мы работаем над тем, чтобы документ как можно скорее было подписан», - сказала Майа Косьянчич.