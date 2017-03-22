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Пресс-секретарь Могерини назвала «амбициозным» новый документ Армения-ЕС


Федерика Могерини и Майя Косьянчич
Федерика Могерини и Майя Косьянчич

Фото: http://www.euractiv.com


Ереван/Медиамакс/. Пресс-секретарь верховного представителя ЕC по вопросам внешней политики и безопасности Майя Косьянчич сказала Медиамакс, что новое соглашение, которое будет подписано между Европейским Союзом и Арменией, «является амбициозным и укрепит сотрудничество».

21 марта в Ереване было парафировано Соглашение о всестороннем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕC.  

«Обновленное соглашение расширит круг отношений между Арменией и ЕС с учетом новых глобальных, политических и экономических интересов сторон, а также вызовов, которые мы хотим вместе преодолеть», - сказала она в интервью Медиамакс.

Косьянчич напомнила, что в «2013 году Армения в последний момент решила не подписывать Соглашение об ассоциации и расширенной и всесторонней зоне свободной торговли с ЕC».

По ее словам, Соглашение о всестороннем и расширенном партнерстве включает в себя политические, экономические и секторные положения. Документ состоит из 400 страниц и 8 глав.

«Общие ценности и готовность к установлению демократии, права человека  и верховенство закона укрепят соглашение и создадут желаемые предпосылки для более крепкого сотрудничества в сфере энергетики, транспорта, окружающей среды, торговли и инвестиций, а также повысят мобильность во благо наших граждан», - сказала представитель ЕС Медиамакс.

Благодаря вошедшему в соглашение экономическому разделу будут улучшены условия двусторонней торговли Армения-ЕС с учетом обязательств Армении в рамках ЕАЭС.

«Евросоюз неоднократно заявлял, что страна может быть членом ЕАЭС и иметь отдельные соглашения с ЕС. Поскольку членство в ЕАЭС предполагает ограничение суверенитета торговой политики Армении, невозможным становятся только положение,
предполагающие преференции в торговых отношениях с ЕС», - уточнила Майя Косьянчич.

«Экономическое сотрудничество предполагает обеспечение более совершенного управления торговых услугами, а также в областях создания и эксплуатации компаний, передвижения капитала, правительственных закупок и права на интеллектуальную собственность», - сказала она.

Пресс-секретарь отметила, что соглашение будет готово к подписанию после ряда внутренних процедур ЕС и перевода.

«Важно, что переговоры успешно завершены. Сейчас мы работаем над тем, чтобы документ как можно скорее было подписан», - сказала Майа Косьянчич.

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