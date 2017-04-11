Эдвард Налбандян отправится в Варшаву

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 12 апреля отправится в Варшаву.

В МИД Армении отметили, что Эдвард Налбандян примет участие во встречах министров иностранных дел стран Вышеградской четверки и Восточного партнерства.