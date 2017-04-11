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Налбандян и Джанелидзе обсудили «нереализованный потенциал»


Михаил Джанелидзе и Эдвард Налбандян
Михаил Джанелидзе и Эдвард Налбандян

Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе заявил сегодня в Ереване, что «Армения и Грузия обладают большим нереализованным потенциалом» сотрудничества.

Михаил Джанелидзе сказал об этом после встречи с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном.

«Важно использовать транзитный потенциал двух стран посредством реализации совместных проектов в сфере транспорта и логистики, в том числе с использованием инфраструктуры черноморских портов», - сказал грузинский министр.

Эдвард Налбандян отметил, что в последние годы в армяно-грузинских отношениях зафиксирован существенный прогресс.

«Мы с удовлетворением констатировали, что экономическое сотрудничество двух стран развивавает, осуществляется эффективная работа в рамках межправительственной комиссии», - сказал Эдвард Налбандян.

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