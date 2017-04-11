Налбандян и Джанелидзе обсудили «нереализованный потенциал»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе заявил сегодня в Ереване, что «Армения и Грузия обладают большим нереализованным потенциалом» сотрудничества.

Михаил Джанелидзе сказал об этом после встречи с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном.



«Важно использовать транзитный потенциал двух стран посредством реализации совместных проектов в сфере транспорта и логистики, в том числе с использованием инфраструктуры черноморских портов», - сказал грузинский министр.



Эдвард Налбандян отметил, что в последние годы в армяно-грузинских отношениях зафиксирован существенный прогресс.



«Мы с удовлетворением констатировали, что экономическое сотрудничество двух стран развивавает, осуществляется эффективная работа в рамках межправительственной комиссии», - сказал Эдвард Налбандян.