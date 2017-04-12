Армения готова внести вклад в отношения ЕС-ЕАЭС

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян сказал сегодня, что новое соглашение между Арменией и Европейским союзом определит новые условия расширенного сотрудничества.

Об этом он сказал на встрече министров иностранных дел стран Вышеградской четверки и Восточного партнерства.



«Достижение ощутимых результатов на предстоящем саммите в Брюсселе важно для дальнейшей жизнеспособности Восточного партнерства. В этом плане мы ценим инициативу по приданию политического импульса секторальному сотрудничеству и концентрации на обсуждениях инфраструктурных связей», - сказал министр.



Эдвард Налбандян сообщил, что взаимосвязанность инфраструктур занимает достойное место как в рамочном соглашении, так и в плане сотрудничества Армения - Европейский союз 2017-2022 гг.



«Благодаря этому мы можем эффективно поддерживать стабильность и развитие в регионе», - сказал глава МИД Армении, подчеркнув, что идею взаимосвязанности следует рассматривать и «в более широком контексте - между разными интеграционными форматами».



«Связи между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом должны быть частью диалога, нацеленного на достижимые и конкретные результаты. Армения как страна-член ЕАЭС и участник Восточного партнерства, готова внести свой вклад в этом плане», - добавил Эдвард Налбандян.