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Серж Саргсян встретится с коллегами по ОДКБ


Серж Саргсян
Серж Саргсян

Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян сегодня отправился в Кыргызстан с официальным визитом.

В Бишкеке президент Армении примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неофициальной встрече руководителей стран-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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