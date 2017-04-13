Серж Саргсян встретится с коллегами по ОДКБ

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян сегодня отправился в Кыргызстан с официальным визитом.

В Бишкеке президент Армении примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неофициальной встрече руководителей стран-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).