Президент Армении встретился с коллегами по ОДКБ

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян сегодня в Бишкеке участвовал в неофициальной встрече руководителей стран организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
На встрече обсуждались вопросы, касающиеся военно-политических и военно-стратегических ситуаций в зоне ответственности ОДКБ, были приняты дополнительные распоряжения по противодействию угрозам безопасности.
Руководители стран ОДКБ единогласно приняли решение о назначении со 2 мая на пост генсека ОДКБ секретаря Совбез Армении Юрия Хачатурова.
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