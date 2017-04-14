Президент Армении встретился с коллегами по ОДКБ

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян сегодня в Бишкеке участвовал в неофициальной встрече руководителей стран организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

На встрече обсуждались вопросы, касающиеся военно-политических и военно-стратегических ситуаций в зоне ответственности ОДКБ, были приняты дополнительные распоряжения по противодействию угрозам безопасности.



Руководители стран ОДКБ единогласно приняли решение о назначении со 2 мая на пост генсека ОДКБ секретаря Совбез Армении Юрия Хачатурова.