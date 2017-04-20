Госсекретарь США обрушился с критикой на Иран

Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил в среду власти Ирана в спонсировании терроризма и подверг резкой критике соглашение о мирном характере ядерной программы Ирана.

Как сообщает ТАСС, о непредвиденном выступлении Тиллерсона Госдепартамент США сообщил менее чем за час до его начала.



Рекс Тиллерсон обвинил иранские власти в «продолжающейся и тревожной провокационной деятельности».



«Политика Ирана требует от нас бороться с угрозами, исходящими от Ирана, и очевидно, что они многочисленны», - заявил он. По словам госсекретаря, Тегеран «продолжает поддерживать жестокий режим Асада в Сирии, затягивая конфликт, в результате которого погибли около полумиллиона сирийцев».



«Иран является ведущим государством - спонсором терроризма в мире, подрывая интересы США в таких странах, как Сирия, Йемен, Ирак и Ливан, продолжая поддерживать атаки против Израиля. Иран несет ответственность за обострение многочисленных конфликтов», - указал Тиллерсон.



Госсекретарь США также резко раскритиковал соглашение о мирном характере ядерной программы Ирана.



«Ядерные амбиции Ирана представляют огромную угрозу всеобщему миру и безопасности», - сказал он. По мнению госсекретаря, соглашение «лишь отсрочило превращение Ирана в ядерное государство».