Госсекретарь США обрушился с критикой на Иран

Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил в среду власти Ирана в спонсировании терроризма и подверг резкой критике соглашение о мирном характере ядерной программы Ирана.
Как сообщает ТАСС, о непредвиденном выступлении Тиллерсона Госдепартамент США сообщил менее чем за час до его начала.
Рекс Тиллерсон обвинил иранские власти в «продолжающейся и тревожной провокационной деятельности».
«Политика Ирана требует от нас бороться с угрозами, исходящими от Ирана, и очевидно, что они многочисленны», - заявил он. По словам госсекретаря, Тегеран «продолжает поддерживать жестокий режим Асада в Сирии, затягивая конфликт, в результате которого погибли около полумиллиона сирийцев».
«Иран является ведущим государством - спонсором терроризма в мире, подрывая интересы США в таких странах, как Сирия, Йемен, Ирак и Ливан, продолжая поддерживать атаки против Израиля. Иран несет ответственность за обострение многочисленных конфликтов», - указал Тиллерсон.
Госсекретарь США также резко раскритиковал соглашение о мирном характере ядерной программы Ирана.
«Ядерные амбиции Ирана представляют огромную угрозу всеобщему миру и безопасности», - сказал он. По мнению госсекретаря, соглашение «лишь отсрочило превращение Ирана в ядерное государство».
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