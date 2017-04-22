Серж Саргсян принял экс-президента Австрии

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян принял сегодня бывшего президента Австрии Хайнца Фишера.
Стороны подчеркнули важность того, что достигнутые на высшем уровне договоренности успешно осуществляются.
Президенты выразили удовлетворение тем, что за 25 лет после установления дипотношений сотрудничество между странами динамично развивалось в разных сферах.
Обсуждались также приоритеты австрийского председательства ОБСЕ.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.