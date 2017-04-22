Серж Саргсян принял экс-президента Австрии

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян принял сегодня бывшего президента Австрии Хайнца Фишера.

Стороны подчеркнули важность того, что достигнутые на высшем уровне договоренности успешно осуществляются.



Президенты выразили удовлетворение тем, что за 25 лет после установления дипотношений сотрудничество между странами динамично развивалось в разных сферах.



Обсуждались также приоритеты австрийского председательства ОБСЕ.