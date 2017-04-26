Собеседование с Поладом Бюльбулоглу можно будет смотреть в режиме онлайн

Ереван/Медиамакс/. Собеседование с претендующим на пост главы ЮНЕСКО Поладом Бюльбулоглу можно будет смотреть 27 апреля в режиме онлайн.

Как сообщает Медиамакс, собеседования с девятью претендентами на пост руководителя ЮНЕСКО состоятся 26 и 27 апреля и будут транслироваться в режиме онлайн.



Собеседование с послом Азербайджана в России Поладом Бюльбулоглу назначено на 14:45 часов (GMT+2) 27 апреля. Следить за процедурой можно будет по данной ссылке.



Собеседования будут проводить 58 членов Исполнительного совета ЮНЕСКО под председательством Майкла Ворбса (Германия).



Генеральный директор ЮНЕСКО назначается Генеральной конференцией по представлении Исполнительным советом кандидата на четырёхлетний срок.



Кандидат, который будет представлен Исполнительным советом ЮНЕСКО, выбирается посредством тайного голосования, которое состоится в октябре 2017 года. После этого председатель Исполнительного совета ЮНЕСКО представит выбранного кандидата Генеральной конференции в ноябре 2017 года. Генеральная конференция рассмотрит кандидатуру, а затем проведёт тайное голосование.