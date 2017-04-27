Армения приветствует признание Геноцида Чехией

Ереван/Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил сегодня, что Армения приветствует принятие палатой депутатов чешского парламента резолюции, в которой признается и осуждается Геноцид армян и другие преступления против человечества.

«Резолюция палаты депутатов Чехии наряду с осуждающими Геноцид армян заявлениями президента Чехии Милоша Земана является ценным вкладом Чешской Республики в благородное дело предотвращения геноцидов и преступлений против человечества», - говорится в заявлении главы МИД.



Вечером 25 апреля Палата депутатов парламента Чехии приняла 414-ю резолюцию, осуждающую Геноцид армян. В голосовании участвовали 107 депутатов: 104 проголосовали за резолюцию, трое – воздержались.



Президент Чехии Милош Земан ранее впервые в истории страны выступил с соболезнованиями, адресованными армянской общине.



«Я согласен, что историю не должны комментировать политические деятели, поскольку в их руках история часто становится инструментом, служащим их же политическим интересам, и объяснения или комментарии по поводу прошлого должны исходить в основном от историков. В то же время, думаю, нельзя забывать события, которые не только забрали жизни 1,5 млн невинных людей, но и представляют трагический период истории армянского народа и всего цивилизованного мира», - говорилось в послании Милоша Земана.