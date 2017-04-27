1115 просмотров

Армения приветствует признание Геноцида Чехией


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил сегодня, что Армения приветствует принятие палатой депутатов чешского парламента резолюции, в которой признается и осуждается Геноцид армян и другие преступления против человечества.

«Резолюция палаты депутатов Чехии наряду с осуждающими Геноцид армян заявлениями президента Чехии Милоша Земана является ценным вкладом Чешской Республики в благородное дело предотвращения геноцидов и преступлений против человечества», - говорится в заявлении главы МИД.

Вечером 25 апреля Палата депутатов парламента Чехии приняла 414-ю резолюцию, осуждающую Геноцид армян. В голосовании участвовали 107 депутатов: 104 проголосовали за резолюцию, трое – воздержались.

Президент Чехии Милош Земан ранее впервые в истории страны выступил с соболезнованиями, адресованными армянской общине.

«Я согласен, что историю не должны комментировать политические деятели, поскольку в их руках история часто становится инструментом, служащим их же политическим интересам, и объяснения или комментарии по поводу прошлого должны исходить в основном от историков. В то же время, думаю, нельзя забывать события, которые не только забрали жизни 1,5 млн невинных людей, но и представляют трагический период истории армянского народа и всего цивилизованного мира», - говорилось в послании Милоша Земана.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Нагорный Карабах | Апрель 26, 2017 15:39
ЕС заинтересован в решении карабахского конфликта, сказал Зальбер

Внешняя политика | Апрель 26, 2017 14:13
Армения приветствует признание Геноцида Чехией

Нагорный Карабах | Апрель 26, 2017 13:13
28 апреля состоится встреча Налбандян-Мамедъяров-Лавров
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017