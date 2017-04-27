Стартовали переговоры по авиационному соглашению Армения-ЕС

Ереван /Медиамакс/. Сегодня в Ереване был дан официальный старт переговорам вокруг Всестороннего соглашения по воздушным перевозкам между Арменией и Евросоюзом.

«Это очень важное событие. Благодаря этому соглашению Армения, у которой нет выхода к морю и границы которой с двумя странами закрыты, получит более широкие возможности для установления тесной связи с ЕС и внешним миром», - сказал глава делегации Армении в ЕС Петр Свитальский.



Он выразил уверенность, что успешная реализация договора приведет к снижению стоимости авиабилетов в Армении.



Глава переговорной группы от Армении, начальник Главного управления гражданской авиации Сергей Аветисян отметил, что, согласно договору, Армения обязуется локализовать ряд стандартов, которые уже успешно применяются в ЕС.



По его словам, Армения присоединится к единой авиазоне ЕС. Это предоставит авиакомпаниям возможность без ограничений эксплуатировать инфраструктуру и на равных пользоваться широкими возможностями по обслуживанию на рынке с 500-миллионным населением.



«Мы создадим в Армении более предсказуемое правовое поле, которое создаст соответствующие условия для реализации долгосрочных проектов со стороны авиакомпаний», - сказал Сергей Аветисян.



«Ряд авиаперевозчиков из ЕС уже сообщили нам, что хотели бы инвестировать в Армении. Они ждут завершения переговоров», - сказал глава переговорной группы от ЕС, замглавы подразделения авиационных соглашений Европейской комиссии Клаус Гейл.