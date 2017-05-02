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Путин предъявит Эрдогану ультиматум, пишет ТАСС


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. На предстоящих 3 мая в Сочи переговорах Владимира Путина и Реджепа Эрдогана турецкой стороне «фактически предъявят ультиматум».

Об этом пишет российское государственное информационное агентство ТАСС со ссылкой на дипломатические источники.

«Анкаре надо решить, готова ли она к установлению реального стратегического партнерства с Москвой и первой снять все торговые ограничения, в первую очередь, на поставки зерна? И стоит ли поддерживать  радикальных исламистов в Сирии, понимая, что это может привести к тому, что Россия поможет сирийским курдам в их борьбе с боевиками ИГ? Узнаем об этом  в ближайшее время. До сих пор российскому и турецкому лидерам удавалось в конструктивном диалоге находить выход из самых непростых ситуаций и приходить к взаимовыгодному компромиссу», - говорится в комментарии ТАСС.

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