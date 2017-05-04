США призвали Азербайджан освободить всех активистов

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что Соединенные Штаты «глубоко озабочены смертью заключенного азербайджанского блогера и активиста Мехмана Галандарова».

«Мы призываем правительство Азербайджана провести полноценное, прозрачное и независимое расследование обстоятельств смерти Галандарова и освободить всех активистов, пребывающих в заключении за использование своих фундаментальных свобод», - говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента.