США призвали Азербайджан освободить всех активистов

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что Соединенные Штаты «глубоко озабочены смертью заключенного азербайджанского блогера и активиста Мехмана Галандарова».
«Мы призываем правительство Азербайджана провести полноценное, прозрачное и независимое расследование обстоятельств смерти Галандарова и освободить всех активистов, пребывающих в заключении за использование своих фундаментальных свобод», - говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента.
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