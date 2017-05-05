Азербайджан добился своего: ереванский офис ОБСЕ закроется

Ереван/Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян сказал, что «Азербайджан идет против ОБСЕ».

«Своим крайне неконструктивным подходом Азербайджан оказался в полной изоляции в ОБСЕ. Председательство ОБСЕ, страны-участницы, секретариат, - все поддерживали деятельность ереванского офиса, и только Азербайджан, злоупотребляя принципом консенсуса, выступил против продолжения работы ереванского офиса ОБСЕ, тем самым пойдя против всей организации», - сказал дипломат, отвечая на вопрос News.am.



В январе текущего года Медиамакс рассказывал, как Азербайджан пытался навязать мировой общественности очевидную ложь о причинах, по которым препятствовал продлению мандата офиса ОБСЕ в Ереване.



4 мая представитель Австрии, председательствующей в Постоянном совете ОБСЕ, заявил, что, несмотря на все приложенные усилия, достигнуть консенсуса вокруг продления мандата ереванского офиса ОБСЕ не удалось.



«Делегация Армении в ОБСЕ выступила с заявлением, в котором перечислила все меры, которые Армения осуществила вместе с предыдущим немецким и действующим австрийским председательствами ОБСЕ для продления мандата ереванского офиса. Армянская сторона представила также целенаправленную деятельность Азербайджана, направленную на закрытие офиса, которая постепенно набирала обороты, даже после того, как немецкое и австрийское председательства четко опровергли все надуманные обвинения Баку, направленные против офиса», - сказал Тигран Балаян.



В январе текущего года в эксклюзивном интервью Медиамакс министр иностранных дел Австрии, действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц сказал: «Мы ценим важную и ценную работу ереванского офиса ОБСЕ, и у нас нет планов или намерений закрывать его».



«После того, как был закрыт офис ОБСЕ в Баку, фактически заблокировав деятельность ереванского офиса, Азербайджан лишил ОБСЕ возможности осуществлять полноценную миссию на Южном Кавказе, что, естественно, не может не иметь негативного воздействия на деятельность ОБСЕ в нашем регионе, и в целом на организацию и ее структуры», - сказал пресс-секретарь МИД Армении.



Тигран Балаян сказал, что Армения продолжит действовать как активный и инициативный член ОБСЕ, внося свой вклад в реализацию целей организации, и готова рассмотреть предложения по реализации программ ОБСЕ, которые, в частности, были озвучены в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ 4 мая.



На данный момент Армения является единственной страной на Южном Кавказе, где есть офис ОБСЕ.



Открывшийся в 2000 году в Баку офис ОБСЕ прекратил деятельность 1 января 2014 года.



Мандат миссии ОБСЕ, открывшейся в Тбилиси в 1992 году, истек 31 декабря 2008 года.



Медиамакс отмечает, что решение об открытии офиса ОБСЕ в Ереване было принято на заседании Постоянного совета организации в июле 1999 года. В решении отмечалось, что при взаимном соглашении ОБСЕ и Армении срок действия офиса каждый раз может продлеваться на 12 месяцев.



С марта 2016 года руководителем миссии ОБСЕ в Ереване является российский дипломат, посол Арго Аваков.