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Ереванский офис ОБСЕ закроется 31 августа


Генсек ОБСЕ Ламберто Заниери
Генсек ОБСЕ Ламберто Заниери

Фото: PAN Phtoto


Ереван /Медиамакс/. Ереванский офис ОБСЕ прекратит работу 31 августа 2017 года.

Об этом официально заявил генсек ОБСЕ Ламберто Заньер, отметив, что достичь консенсуса вокруг будущего мандата офиса  так и не удалось.

Ламберто Заньер сказал, что ереванский офис ОБСЕ вместе со своими преданными сотрудниками внес значительный вклад в предоставление помощи и консультирование армянских властей в направлении реализации обязательств в рамках ОБСЕ.

«Сотрудничество с Арменией всегда было продуктивным», - сказал он.

Генсекретарь ОБСЕ подчеркнул, что ОБСЕ останется верен своей работе в Армении по всем трем направлениям безопасности, соответствующим обязательствам ОБСЕ: военно-политическому, экономическо-экологическому и по правам человекам.

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