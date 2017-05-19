Ереванский офис ОБСЕ закроется 31 августа

Ереван /Медиамакс/. Ереванский офис ОБСЕ прекратит работу 31 августа 2017 года.

Об этом официально заявил генсек ОБСЕ Ламберто Заньер, отметив, что достичь консенсуса вокруг будущего мандата офиса так и не удалось.



Ламберто Заньер сказал, что ереванский офис ОБСЕ вместе со своими преданными сотрудниками внес значительный вклад в предоставление помощи и консультирование армянских властей в направлении реализации обязательств в рамках ОБСЕ.



«Сотрудничество с Арменией всегда было продуктивным», - сказал он.



Генсекретарь ОБСЕ подчеркнул, что ОБСЕ останется верен своей работе в Армении по всем трем направлениям безопасности, соответствующим обязательствам ОБСЕ: военно-политическому, экономическо-экологическому и по правам человекам.