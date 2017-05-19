exclusive
441 просмотров

«Закрытие офиса ослабит связь между Арменией и ОБСЕ»


архивное фото. Карел Хофстра и Унан Погосян, 2011г.
архивное фото. Карел Хофстра и Унан Погосян, 2011г.

Фото: ОБСЕ


Ереван/Медиамакс/. Бывший заместитель руководителя ереванского офиса ОБСЕ Карел Хофстра сказал Медиамакс, что закрытие офиса замедлит процессы вывода Армении из изоляции и интеграции в европейские структуры.

Официально объявлено, что ереванский офис ОБСЕ прекратит работу 31 августа 2017 года.

Карел Хофстра в 2005-2009 гг. был ответственным ереванского офиса ОБСЕ по военно-политическим вопросам, а в 2009-2012 гг. занимал должность заместителя главы офиса. В настоящее время он занят в программе Support for Migration and Border Management in Armenia (MIBMA), которая реализуется при финансировании ЕС.

«Закрытие офиса ослабит непосредственную связь между Арменией и ОБСЕ. Ни бюджет, ни персонал офиса не были большими, но он делал очень существенную работу», - сказал Медиамакс Карел Хофстра.

По его словам, ОБСЕ работает по принципу консенсуса, и отсутствие единого подхода к продлению мандата офиса не стало неожиданностью.

«Тем не менее, думаю, секретариат ОБСЕ, а также представительство по свободе прессы и БДИПЧ могут сохранить некоторые программы, направленные на поддержку прав человека в Армении, правовые, судебные и демократические реформы, а также деятельность СМИ», - сказал собеседник Медиамакс.

По его мнению, после закрытия офиса часть программ будет передана представительствам других международных структур в Армении – Европейскому союзу и ООН,  а также общественным организациям.

«По большому счету, работа продолжится, однако будет очень сложно проводить программы, касающиеся прав человека в силовых структурах, поскольку для этого нужны профессиональный подход и сформированное за долгие годы доверие», - сказал Карел Хофстра.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Микоян глазами ЦРУ | Май 19, 2017 18:00
Как Хрущев предлагал «отправить Микояна в Сибирь»

Внешняя политика | Май 19, 2017 14:45
Налбандян приветствовал «нестандартное» заявление посредников

Внешняя политика | Май 19, 2017 17:00
«Закрытие офиса ослабит связь между Арменией и ОБСЕ»
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017