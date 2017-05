«Закрытие офиса ослабит связь между Арменией и ОБСЕ»

Ереван/Медиамакс/. Бывший заместитель руководителя ереванского офиса ОБСЕ Карел Хофстра сказал Медиамакс, что закрытие офиса замедлит процессы вывода Армении из изоляции и интеграции в европейские структуры.

Официально объявлено, что ереванский офис ОБСЕ прекратит работу 31 августа 2017 года.



Карел Хофстра в 2005-2009 гг. был ответственным ереванского офиса ОБСЕ по военно-политическим вопросам, а в 2009-2012 гг. занимал должность заместителя главы офиса. В настоящее время он занят в программе Support for Migration and Border Management in Armenia (MIBMA), которая реализуется при финансировании ЕС.



«Закрытие офиса ослабит непосредственную связь между Арменией и ОБСЕ. Ни бюджет, ни персонал офиса не были большими, но он делал очень существенную работу», - сказал Медиамакс Карел Хофстра.



По его словам, ОБСЕ работает по принципу консенсуса, и отсутствие единого подхода к продлению мандата офиса не стало неожиданностью.



«Тем не менее, думаю, секретариат ОБСЕ, а также представительство по свободе прессы и БДИПЧ могут сохранить некоторые программы, направленные на поддержку прав человека в Армении, правовые, судебные и демократические реформы, а также деятельность СМИ», - сказал собеседник Медиамакс.



По его мнению, после закрытия офиса часть программ будет передана представительствам других международных структур в Армении – Европейскому союзу и ООН, а также общественным организациям.



«По большому счету, работа продолжится, однако будет очень сложно проводить программы, касающиеся прав человека в силовых структурах, поскольку для этого нужны профессиональный подход и сформированное за долгие годы доверие», - сказал Карел Хофстра.