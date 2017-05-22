Легенды американской дипломатии выступят в Ереване

Ереван/Медиамакс/. 23-24 мая в Ереване пройдет конференция, участники которой обсудят вопросы пост-советского переходного периода и перспективы развития Армении.

Конференция, организатором которой выступает Институт армянских исследований Университета Южной Калифорнии озаглавлена «Конец перехода: Армении 25 лет, что дальше?».



23 мая на конференции выступят руководители университета Южной Калифорнии, историк Рональд Сюни, известный американский дипломат, последний посол США в СССР Джек Мэтлок, бывший посол США в Израиле и Сирии Эдвард Джереджян, филантроп Рубен Варданян, обозреватель журнала Economist Тим Джуда и другие.



Ожидается, что в конференции по видеосвязи примет участие известный экономист Тарон Аджемоглу.



23 мая конференция пройдет в Центре исскуств Гафесджян, с 14:00 до 18:00 часов. Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться.



24 мая конференция будет работать с 10:00 до 19:00 часов, повестка доступна по данной ссылке.