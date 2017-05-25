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Карен Карапетян отправится в Казань


Премьер-министр Карен Карапетян
Премьер-министр Карен Карапетян

Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Карен Карапетян возглавит делегацию правительства Армении, которая 25 мая с двухдневным визитом посетит Российскую Федерацию.

В Казани армянская делегация примет участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ.

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