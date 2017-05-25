Карен Карапетян отправится в Казань

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Карен Карапетян возглавит делегацию правительства Армении, которая 25 мая с двухдневным визитом посетит Российскую Федерацию.

В Казани армянская делегация примет участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ.