Армянский премьер встретился с коллегами из стран СНГ

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Карен Карапетян возглавил делегацию правительства Армении, которая участвовала в Казани в заседаниях Совета глав правительств Стран независимых государств и Евразийского межправительственного совета.

Сегодня армянская делегация участвовала в узком, а затем и расширенном заседании Совета глав правительств СНГ, в ходе которых обсуждались вопросы, касающиеся дальнейшего углубления и расширения экономического взаимодействия.



Также были подписаны соглашения по сотрудничеству в борьбе с производством и распространением поддельной продукции, в защите интеллектуальной собственности, в области геодезии, картографии, кадастра и по ряду других направлений.



Следующее заседание Совета глав правительств стран СНГ состоится в ноябре 2017 года.