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Армянский премьер встретился с коллегами из стран СНГ


Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Карен Карапетян возглавил делегацию правительства Армении, которая участвовала в Казани в заседаниях Совета глав правительств Стран независимых государств и Евразийского межправительственного совета.

Сегодня армянская делегация участвовала в узком, а затем и расширенном заседании Совета глав правительств СНГ, в ходе которых обсуждались вопросы, касающиеся дальнейшего углубления и расширения экономического взаимодействия.

Также были подписаны соглашения по сотрудничеству в борьбе с производством и распространением поддельной продукции,  в защите интеллектуальной собственности, в области  геодезии, картографии, кадастра и по ряду других направлений.

Следующее заседание Совета глав правительств стран СНГ состоится в ноябре 2017 года.

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