Генсек ОБСЕ прибыл в Армению

Ереван/Медиамакс/. В Ереван прибыл генсек Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ламберто Заньер.

Сегодня его примет президент Армении Серж Саргсян.



После встречи министра иностранных дел Армении и генсека ОБСЕ состоится их совместная пресс-конференция.



Медиамакс отмечает, что около двух недель назад Ламберто Заньер заявил, что ереванский офис ОБСЕ закроется 31 августа 2017 года.