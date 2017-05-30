Генсек ОБСЕ прибыл в Армению

Ереван/Медиамакс/. В Ереван прибыл генсек Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ламберто Заньер.
Сегодня его примет президент Армении Серж Саргсян.
После встречи министра иностранных дел Армении и генсека ОБСЕ состоится их совместная пресс-конференция.
Медиамакс отмечает, что около двух недель назад Ламберто Заньер заявил, что ереванский офис ОБСЕ закроется 31 августа 2017 года.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.