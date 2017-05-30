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Генсек ОБСЕ прибыл в Армению


Ламберто Заньер
Ламберто Заньер

Фото: http://www.osce.org


Ереван/Медиамакс/. В Ереван прибыл генсек Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ламберто Заньер.

Сегодня его примет президент Армении Серж Саргсян.

После встречи министра иностранных дел Армении и генсека ОБСЕ состоится их совместная пресс-конференция.

Медиамакс отмечает, что около двух недель назад Ламберто Заньер заявил, что ереванский офис ОБСЕ закроется 31 августа 2017 года.

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