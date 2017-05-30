Посредники прибудут в Ереван через 10 дней

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян сказал сегодня, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ через 10 дней посетят Ереван, а затем и Степанакерт.
«В ходе визита, возможно, будет обсуждена или предложена подготовка встреч между сторонами», - сказал министр.
По словам Эдварда Налбандяна, сегодня речь может идти об организации встречи только на уровне глав МИД.
Глава внешнеполитического ведомства республики напомнил, что «Армения никогда не была против встреч на уровне министров или президентов».
Медиамакс отмечает, что последний визит сопредседателей в Армению состоялся 27 марта.
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