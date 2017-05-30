Закрытие офиса ОБСЕ «откроет новую страницу», заявил генсек

Ереван /Медиамакс/. Генсек ОБСЕ Ламберто Заньер заявил сегодня в Ереване, что закрытие ереванского офиса организации откроет возможности для поиска новых путей сотрудничества.



«Мы закрываем эту страницу, но открываем новую. Мы стараемся найти новые пути, чтобы продолжать здесь наши программы. Закрытие офиса не означает, что наше сотрудничество будет прекращено», - заявил Ламберто Заньер на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном.



Эдвард Налбандян, в свою очередь, выразил надежду, что «в ОБСЕ сделали соответствующие выводы в связи с политикой Баку, который оказался единственным препятствием для продления мандата офиса ОБСЕ в Ереване».



Стороны выразили уверенность, что ряд программ, которые реализовывал офис, будут продолжены в других форматах.