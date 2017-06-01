Армяно-французским связям нужна новая динамика, считает посол

Ереван /Медиамакс/. Посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье заявил сегодня, что необходимо придать новую динамику армяно-французским отношениям.
«Франция и Армения всегда выделялись хорошими отношениями. За 25 лет сотрудничества у нас есть много достижений, однако есть и упущения, на которые следует обратить внимание», - отметил посол.
По его словам, необходимо увеличить уровень знания французского языка в Армении, поскольку в последнее время этот показатель снизился.
Следующий пункт, который выделил Жан-Франсуа Шарпантье, касается развития армяно-французских экономических отношений.
«Наше сотрудничество в торгово-экономической сфере довольно слабое», - сказал посол.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.