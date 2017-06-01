Армяно-французским связям нужна новая динамика, считает посол

Ереван /Медиамакс/. Посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье заявил сегодня, что необходимо придать новую динамику армяно-французским отношениям.

«Франция и Армения всегда выделялись хорошими отношениями. За 25 лет сотрудничества у нас есть много достижений, однако есть и упущения, на которые следует обратить внимание», - отметил посол.



По его словам, необходимо увеличить уровень знания французского языка в Армении, поскольку в последнее время этот показатель снизился.



Следующий пункт, который выделил Жан-Франсуа Шарпантье, касается развития армяно-французских экономических отношений.



«Наше сотрудничество в торгово-экономической сфере довольно слабое», - сказал посол.