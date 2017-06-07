Армения и Италия «построят будущее на прошлом»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано заявил сегодня, что тысячелетняя дружба с Арменией является надежной основой для максимального углубления и укрепления сотрудничества в разных сферах.
«Я уверен, что прошлое – это лучший фундамент для построения настоящего, и эта формула заложена в основе наших отношений»,- отметил Анджелино Альфано на встрече с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном в Риме.
Министры с удовлетворением констатировали, что за 25 лет дипломатических отношений странам удалось сформировать активный политческий диалог.
Говоря о расширении бизнес-связей, стороны выделили проведение бизнес-форума в Риме с участием более 200 предпринимателей.
Министры также подчеркнули важность участия армянских миротворцев в составе действующего под эгидой ООН итальянского отряда в Ливане.
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