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Армения и Италия «построят будущее на прошлом»


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано заявил сегодня, что тысячелетняя дружба с Арменией является надежной основой для максимального углубления и укрепления сотрудничества в разных сферах.

«Я уверен, что прошлое – это лучший фундамент для построения настоящего, и эта формула заложена в основе наших отношений»,- отметил Анджелино Альфано на встрече с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном в Риме.

Министры с удовлетворением констатировали, что за 25 лет дипломатических отношений странам удалось сформировать активный политческий диалог.

Говоря о расширении бизнес-связей, стороны выделили проведение бизнес-форума в Риме с участием более 200 предпринимателей.

Министры также подчеркнули важность участия армянских миротворцев в составе действующего под эгидой ООН итальянского отряда в Ливане.

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