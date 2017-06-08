829 просмотров

США видит угрозу «разложения демократии» в Турции


Фото: REUTERS


Ереван/Медиамакс/. Соединенные Штаты «глубоко обеспокоены» задержанием главы организации Amnesty International Turkey Танера Килича.

Заявление об этом распространила пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Науэрт.

«Мы глубоко обеспокоены арестом президента организации Amnesty International Turkey Танера Килича, который стал очередным в цепочке арестов защитников прав человека, журналистов, ученых и активистов в Турции.

Эти аресты, в основе которых часто лежит мало доказательств, являются тревожной тенденцией. Как мы неоднократно заявляли правительству Турции, подавление свободы слова и других свобод разъедает основы демократического общества»,- сказано в заявлении.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Общество | Июнь 8, 2017 17:39
На русском издана дополненнная «Истории Армении» Хоренаци

Специальные репортажи | Июнь 8, 2017 16:55
Том Катена и армянские врачи глазами Вардана Ованнисяна

Нагорный Карабах | Июнь 8, 2017 10:43
Президент Арцаха посетил границу
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017