США видит угрозу «разложения демократии» в Турции

Ереван/Медиамакс/. Соединенные Штаты «глубоко обеспокоены» задержанием главы организации Amnesty International Turkey Танера Килича.
Заявление об этом распространила пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Науэрт.
«Мы глубоко обеспокоены арестом президента организации Amnesty International Turkey Танера Килича, который стал очередным в цепочке арестов защитников прав человека, журналистов, ученых и активистов в Турции.
Эти аресты, в основе которых часто лежит мало доказательств, являются тревожной тенденцией. Как мы неоднократно заявляли правительству Турции, подавление свободы слова и других свобод разъедает основы демократического общества»,- сказано в заявлении.
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