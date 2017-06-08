США видит угрозу «разложения демократии» в Турции

Ереван/Медиамакс/. Соединенные Штаты «глубоко обеспокоены» задержанием главы организации Amnesty International Turkey Танера Килича.

Заявление об этом распространила пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Науэрт.



«Мы глубоко обеспокоены арестом президента организации Amnesty International Turkey Танера Килича, который стал очередным в цепочке арестов защитников прав человека, журналистов, ученых и активистов в Турции.



Эти аресты, в основе которых часто лежит мало доказательств, являются тревожной тенденцией. Как мы неоднократно заявляли правительству Турции, подавление свободы слова и других свобод разъедает основы демократического общества»,- сказано в заявлении.