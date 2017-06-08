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Армения и Грузия обсудят вопросы делимитации


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. В Ереване прошли консультации министерств иностранных дел Армении и Грузии на уровне заместителей министра Шаварша Кочаряна и Давида Дондуа.

На встрече обсуждались вопросы повестки двусторонних отношений, процесс реализации достигнутых между лидерами стран договоренностей.

Было достигнуто соглашение о проведении осенью политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран и обсуждений по вопросам делимитации государственной границы.

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