Джеймс Аппатурай посетит Армению

Ереван /Медиамакс/. 12 июня спецпредставитель генерального секретаря НАТО в Южном Кавказе и Центральной Азии прибудет в Ереван.
Об этом сообщили в Информационном центре НАТО в Армении.
Во рамках двухдневного визита Джеймс Аппатурай встретится с президентом Армении, спикером парламента, министрами иностранных дел, обороны и по чрезвыйчайным ситуациям.
12 июня в 16:00 часов в Информационном центре НАТО состоится пресс-конференция Джеймса Аппатурая.
Предыдущий визит Джеймса Аппатурая в Армению состоялся в январе 2015 года.
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