Джеймс Аппатурай посетит Армению

Ереван /Медиамакс/. 12 июня спецпредставитель генерального секретаря НАТО в Южном Кавказе и Центральной Азии прибудет в Ереван.

Об этом сообщили в Информационном центре НАТО в Армении.



Во рамках двухдневного визита Джеймс Аппатурай встретится с президентом Армении, спикером парламента, министрами иностранных дел, обороны и по чрезвыйчайным ситуациям.



12 июня в 16:00 часов в Информационном центре НАТО состоится пресс-конференция Джеймса Аппатурая.



Предыдущий визит Джеймса Аппатурая в Армению состоялся в январе 2015 года.