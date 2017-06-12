Армяно-российские связи обрели новое качество, сказал президент

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян отметил сегодня, что «за прошедшие годы армяно-российские отношения, опирающиеся на прочный фундамент многовековой дружбы и братства народов наших стран, обогатились качественно новым содержанием».

Об этом сказано в направленном России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву поздравительном послании президента Армении президенту по случаю Дня России.



По словам Сержа Саргсяна, активный политический диалог, конструктивное взаимодействие по ключевым вопросам региональной и международной повестки дня, совместная реализация двусторонних проектов в экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях в полной мере отвечают интересам союзнических отношений Армении и России.



«Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса стратегического союзничества Армении и России, как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, во благо наших стран и народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности»,- говорится в направленном Владимиру Путину поздравительном послании.



Серж Саргсян сегодня посетил посольство РФ в Армении и поздравил посла Ивана Волынкина и сотрудников посольства.