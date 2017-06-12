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НАТО будет приветствовать новое соглашение Армении с ЕС


Джеймс Аппатурай
Джеймс Аппатурай

Фото: Медиамакс


Ереван/Медиамакс/. Спецпредставитель генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил сегодня в Ереване, что Армения была и остается «надежным партнером» альянса.

«Армения и НАТО имеют отличное практическое сотрудничество, которое не нуждается в большой гласности. Мы достигли успехов в ряде сфер и продолжим сотрудничество по всем возможным направлениям», - отметил Джеймс Аппатурай, выступая сегодня на пресс-конференции  в Информационном центре НАТО в Ереване.

Он заявил, что в ближайшее время не ожидает «драматических развитий» в отношениях Армения-НАТО.

Джеймс Аппатурай отметил, что НАТО продолжает оказывать поддержку гендерному равенству в Вооруженных силах Армении, улучшению военного образования, борьбе с коррупцией.
 
Он отметил, что НАТО уважает проводимую Арменией сбалансированную внешнюю политику и не рассматривает членство Армении в Организации договора о коллективной безопасности и Евразийском союзе в качестве препятствия.

Отвечая на вопросы журналистов, Джейм Аппатурай сказал, что члены НАТО будут приветствовать подписание нового рамочного соглашения ЕС с Арменией, поскольку оно даст возможность Еревану развивать связи с Западом.

Джеймс Аппатурай отметил, что НАТО благодарен Армении за продолжительное участие в миротворческих операциях в Афганистане и Косово. Он сообщил, что в ближайшее время в Брюселе министр оборны Армении Виген Саргсян примет участие во встрече министров обороны стран, участвующих в операции в Афганистане.

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