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Президент Таджикистана посетит Армению


Эмомали Рахмон
Эмомали Рахмон

Фото: http://www.gov.kg


Ереван /Медиамакс/. По приглашению президента Армении Сержа Саргсяна с официальным визитом в Ереван прибудет президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

В рамках визита намечены встречи президента Таджикистана с высшим руководством Армении.

По завершении армяно-таджикских переговоров на высшем уровне в резиденции президента запланирована церемония подписания документов.

Серж Саргсян и Эмомали Рахмон выступят с совместным заявлением для СМИ.

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