Президент Таджикистана посетит Армению

Ереван /Медиамакс/. По приглашению президента Армении Сержа Саргсяна с официальным визитом в Ереван прибудет президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
В рамках визита намечены встречи президента Таджикистана с высшим руководством Армении.
По завершении армяно-таджикских переговоров на высшем уровне в резиденции президента запланирована церемония подписания документов.
Серж Саргсян и Эмомали Рахмон выступят с совместным заявлением для СМИ.
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