Президент Таджикистана посетит Армению

Ереван /Медиамакс/. По приглашению президента Армении Сержа Саргсяна с официальным визитом в Ереван прибудет президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

В рамках визита намечены встречи президента Таджикистана с высшим руководством Армении.



По завершении армяно-таджикских переговоров на высшем уровне в резиденции президента запланирована церемония подписания документов.



Серж Саргсян и Эмомали Рахмон выступят с совместным заявлением для СМИ.