Джеймс Аппатурай продолжает встречи в Армении

Ереван/Медиамакс/. Председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян и спецпредставитель генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Цетральной Азии Джеймс Аппатурай обсудили сегодня связи Армении с альянсом.
Ара Баблоян подчеркнул важность участия Армении в миротворческих операциях в Косово и Афганистане.
«Благодаря миротворческим операциям мы вносим свою важную лепту в обеспечение международного мира и безопасности»,- заявил он.
Председатель Национального собрания отметил, что Армения намерена нарастить существующий темп сотрудничества с НАТО.
С Джеймсом Аппатурайем сегодня встретился также министр по чрезвыйчайным ситуациям Армении Давид Тоноян.
На встрече обсуждалось расширение сотрудничества Армении и НАТО по уменьшению рисков бедствий, повышению уровня сопротивления и готовности гражданских инфраструктур.
Джеймс Аппатурай и Давид Тоноян обсудили также необходимость регионального сотрудничества с применением механизмов НАТО.
«В сфере регионального сотрудничества мы открыты для всех партнеров, поскольку находимся в одинаково опасной географической среде»,- отметил Давид Тоноян.
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