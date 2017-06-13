Джеймс Аппатурай продолжает встречи в Армении

Ереван/Медиамакс/. Председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян и спецпредставитель генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Цетральной Азии Джеймс Аппатурай обсудили сегодня связи Армении с альянсом.

Ара Баблоян подчеркнул важность участия Армении в миротворческих операциях в Косово и Афганистане.



«Благодаря миротворческим операциям мы вносим свою важную лепту в обеспечение международного мира и безопасности»,- заявил он.



Председатель Национального собрания отметил, что Армения намерена нарастить существующий темп сотрудничества с НАТО.



С Джеймсом Аппатурайем сегодня встретился также министр по чрезвыйчайным ситуациям Армении Давид Тоноян.



На встрече обсуждалось расширение сотрудничества Армении и НАТО по уменьшению рисков бедствий, повышению уровня сопротивления и готовности гражданских инфраструктур.



Джеймс Аппатурай и Давид Тоноян обсудили также необходимость регионального сотрудничества с применением механизмов НАТО.



«В сфере регионального сотрудничества мы открыты для всех партнеров, поскольку находимся в одинаково опасной географической среде»,- отметил Давид Тоноян.