В Ереване ожидают визита генсека НАТО

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян подтвердил приглашение посетить Армению, которое передал генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу в Брюселе в феврале этого года.

13 июня Серж Саргсян принял в Ереване спецпредставителя генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймса Аппатурая.



Представитель альянса выразил благодарность Армении за участие в операциях по установлению мира в Афганистане и Косово. Он подчеркнул, что отношения Армении с НАТО в последние годы развивались в духе доверия и взаимопонимания.



Президент Армении представил процесс перехода к новой системе государственного управления после конституционных реформ, оценки ситуации в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.



На встрече также были рассмотрены армяно-иранские отношения, региональные проблемы и вызовы безопасности.