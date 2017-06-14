Армения и Япония углубят связи в ряде сфер

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян принял сегодня президента Японского агенства международного сотрудничества Шиничи Китаоку.

Президент Армении отметил, что за последние годы двусторонние связи обрели положительную динамику, которой способствовали открытие посольства Армении в Токио в 2010 году и посольства Японии в Ереване в 2015 году.



Серж Саргсян поблагодарил за оказанную поддержку устойчивому развитию экономики Армении посредством государственных проектов и высоко оценил вклад Японии в развитие Армении при помощи кредитных, грантовых, технических и других проектов.



Стороны с удовлетворением отметили развитие сотрудничества в ряде сфер, в том числе в сферах предотвращения стихийных бедствий, инфраструктур, информационных технологий, и выразили готовность расширить сотрудничество.