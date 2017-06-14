Армения намерена сформировать с ЕС стратегию win-win

Ереван/Медиамакс/. Председатель постоянной комиссии Национального Cобрания Армении по внешним связям Армен Ашотян принял сегодня руководителя региональной программы фонда Конрада Аденауэра Томаса Шрапеля.

Армен Ашотян отметил, что комиссия высоко оценивает сложившиеся партнерские отношения с Фондом и полна надежд на более тесное сотрудничество в дальнейшем.



Говоря о предстоящем подписании на саммите Восточного парнерства в ноябре этого года нового рамочного соглашения с ЕС, Армен Ашотян отметил, что оно имеет важное значение для обеих сторон и подчеркнул, что созданная для сторон в результате подписания стратегия win-win станет залогом успеха двусторонних отношений.



Стороны обменялись мнениями по осуществлению проектов, стимулирующих отношения Армения-ЕС. В этом контексте была отмечена важность формирования правильного представления о связях Армении с ЕС как в армянском, так и в европейском обществе.