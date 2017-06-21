Штайнмайер назвал «трагичным» избранный Турцией путь

Ереван /Медиамакс/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что переговоры Турции с Европейским союзом «фактически заморожены».

«Фактически переговоры заморожены. Как поступить дальше - вопрос политического благоразумия. Некоторые хотят, чтобы Европа предприняла срочные меры. Я могу согласиться, что если комиссия в Брюсселе скажет, что Турция не должна стать Европой, это окончательно захлопнет дверь. Турция должна принять меры и взять на себя ответственность перед собственным населением. Если смертная казнь будет введена вновь, то все эти вопросы решатся сами собой», - сказал Штайнмайер в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.



«Почти 30 лет назад я впервые оказался в Турции, и долгое время наблюдаю экономический подъем страны, ее сближение с Европой и усилия по развитию современного умеренного ислама. Страна далеко продвинулась, и тем трагичнее тот

путь развития, который Турция выбрала в последние годы. Нынешний президент несет ответственность за то, что сейчас существуют серьезные препятствия для развития правового государства и ограничиваются гражданские свободы. Турция, несомненно, отдаляется от Европы», - сказал президент Германии.