Армения ожидает «четкой поддержки» от членов ЕС

Ереван /Медиамакс/. Армения ожидает «четкой поддержки» от государств-членов ЕС в вопросе начала диалога о либерализации визового режима.

Об этом 19 июня в Люксембурге заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, выступая на министерской встрече Восточного партнерства.



«За сравнительно короткое время мы сумели завершить переговоры по Соглашению о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве. Текст парафирован, и мы надеемся подписать его на предстоящем саммите.



Почти параллельно мы обсудили и пришли к согласию вокруг приоритетов Партнерства на 2017-2020 гг. Эти два важных документа будут направлять партнерство Армении с ЕС в ближайшие годы и помогут укрепить наше взаимовыгодное сотрудничество»,- отметил министр.