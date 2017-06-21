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Армения ожидает «четкой поддержки» от членов ЕС


Фото: https://lt.ambafrance.org


Ереван /Медиамакс/. Армения ожидает «четкой поддержки» от государств-членов ЕС в вопросе начала диалога о либерализации визового режима.

Об этом 19 июня в Люксембурге заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, выступая на министерской встрече Восточного партнерства.

«За сравнительно короткое время мы сумели завершить переговоры по Соглашению о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве. Текст парафирован, и мы надеемся подписать его на предстоящем саммите.

Почти параллельно мы обсудили и пришли к согласию вокруг приоритетов Партнерства на 2017-2020 гг. Эти два важных документа будут направлять партнерство Армении с ЕС в ближайшие годы и помогут укрепить наше взаимовыгодное сотрудничество»,- отметил министр.

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