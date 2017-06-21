Посол ЕС предлагает «думать, прежде чем делать выводы»

Ереван /Медиамакс/. Руководитель делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальски прокомментировал сегодня критику РПА в свой адрес.

«В последнее время мы получили много сообщений, которые доказывают, что многие в Армении верят нам и что ЕС здесь делает хорошую работу. Обычно армяне обращались к нам за помощью, на этот раз, однако, они сами предлагали нам помощь. Подобная реакция армян мотивирует нас работать хорошо. Конечно, мы признаем, что есть люди, которые не понимают или не хотят понимать, что мы хотим сказать или сделать, но для нас очень важны направленные нам призывы от нескольких тысяч рядовых армян»,- заявил посол.



«На общественных обсуждениях очень важно придерживаться нескольких основных законов. Первое: до того, как подвергать кого-то «атаке», проверь первоисточник и подумай, прежде чем делать выводы. Второе: уважай своего собеседника. Это мои предложения, направленные армянам.



Что касается моей роли, то я не буду направлять послания властям посредством общественных заявлений, поскольку не нуждаюсь в этом. У нас имеются очень хорошие рабочие отношения и пути общения. Общественные заявления предназначены для формирования общественного мнения, выражения того, что мы говорим и делаем как ЕС. Хочу подчеркнуть, что до сегодняшнего дня ни одна из выраженных мной оценок, точек зрения не была неизвестна представителям власти в Армении. Хочу просто повторить, что ЕС выделил Армении более 7 млн. евро для организации избирательных процессов. Подчеркиваю, мы это сделали по просьбе армянских властей. Если наша помощь больше не приветствуется, мы не будем заставлять себя делать это. Мы считаем, что все, что мы сделали для Армении, это хорошо, и благодаря нашей помощи были сделаны определенные улучшения.



Как Европейский Союз мы не только имеем правօ, но и обязаны поднимать вопросы, касающиеся коррупции, прав человека, верховенства закона. Наши армянские коллеги всегда признавали это».