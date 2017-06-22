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Серж Саргсян участвует в саммите ЕНП


Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян сегодня в Брюсселе принял участие в саммите Европейской народной партии в расширенном составе, который провел председатель ЕНП Жозеф Доль.

В пресс-службе президента отметили, что Серж Саргсян выступил с речью, в которой затронул состоявшиеся в Армении парламентские выборы, повестку сотрудничества Армении с Европейским союзом, вопросы обеспечения стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

Участники саммита обсудили подготовку к встрече Европейского совета, на которой планируется обсудить вопросы, касающиеся проблем миграции.

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