Серж Саргсян участвует в саммите ЕНП

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян сегодня в Брюсселе принял участие в саммите Европейской народной партии в расширенном составе, который провел председатель ЕНП Жозеф Доль.

В пресс-службе президента отметили, что Серж Саргсян выступил с речью, в которой затронул состоявшиеся в Армении парламентские выборы, повестку сотрудничества Армении с Европейским союзом, вопросы обеспечения стабильности и безопасности на Южном Кавказе.



Участники саммита обсудили подготовку к встрече Европейского совета, на которой планируется обсудить вопросы, касающиеся проблем миграции.