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Представители правительства и парламента Израиля посетят Ереван


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. 25 июля Армению посетит министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Анегби.

Об этом сегодня сообщил бывший депутат Кнессета Израиля, сопредседатель общественного форума «Армения-Израиль» Александр Цинкер.

«Это очень важный визит, поскольку визиты такого уровня между Израилем и Арменией бывают редко»,- отметил он.

Александр Цинкер также сообщил, что 10-13 сентября планируется визит в Ереван  делегации Кнессета во главе с вице-спикером Тали Пловсков.

По его словам, основной целью этих визитов является активация армяно-израильских связей.

«Сегодня мы работаем для разработки конкретных проектов, которые в ближайшее время будут обсуждены и претворены в жизнь»,- отметил бывший депутат Кнессета.

Говоря о работе общественного форума «Армения-Израиль», Александр Цинкер отметил, что делается попытка реализовать совместные проекты в различных сферах бизнес-инвестиций, технологий, культуры, здравоохранения и науки.

Медиамакс отмечает, что последний визит израильской стороны в Армению на уровне министра состоялся в апреле 2012 года, когда в Ереван прибыл министр сельского хозяйства и сельского развития Израиля Орит Нокед.

Вице-спикер Кнессета Тали Плосков посетила Ереван в апреле 2016 года.

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