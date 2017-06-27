Представители правительства и парламента Израиля посетят Ереван

Ереван /Медиамакс/. 25 июля Армению посетит министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Анегби.

Об этом сегодня сообщил бывший депутат Кнессета Израиля, сопредседатель общественного форума «Армения-Израиль» Александр Цинкер.



«Это очень важный визит, поскольку визиты такого уровня между Израилем и Арменией бывают редко»,- отметил он.



Александр Цинкер также сообщил, что 10-13 сентября планируется визит в Ереван делегации Кнессета во главе с вице-спикером Тали Пловсков.



По его словам, основной целью этих визитов является активация армяно-израильских связей.



«Сегодня мы работаем для разработки конкретных проектов, которые в ближайшее время будут обсуждены и претворены в жизнь»,- отметил бывший депутат Кнессета.



Говоря о работе общественного форума «Армения-Израиль», Александр Цинкер отметил, что делается попытка реализовать совместные проекты в различных сферах бизнес-инвестиций, технологий, культуры, здравоохранения и науки.



Медиамакс отмечает, что последний визит израильской стороны в Армению на уровне министра состоялся в апреле 2012 года, когда в Ереван прибыл министр сельского хозяйства и сельского развития Израиля Орит Нокед.



Вице-спикер Кнессета Тали Плосков посетила Ереван в апреле 2016 года.