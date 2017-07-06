«Азербайджан боится России», считает Ишингер

Ереван /Медиамакс/. Председатель Мюнхенской конференции по безопасности, отставной немецкий дипломат Вольфганг Ишингер считает, что «Азербайджан боится России».

Вольфганг Ишингер, считающийся одним из самых авторитетных дипломатов Германии, сказал об этом в интервью Коммерсантъ, рассуждая о внешней политике России:



«Если целью хорошей внешней политики является сохранить как можно больше старых друзей и завести как можно больше новых надежных партнеров, прежде всего среди государств-соседей, то внешнюю политику России последних лет десяти иначе как катастрофой не назовешь. Возьмите Украину. Еще четыре года назад 45 млн украинцев считали Россию главным союзником своей страны, а россиян - своими братьями. Сегодня как минимум 40 млн украинцев убеждены, что Россия является главной угрозой для их государства. Россия потеряла друга и обрела противника, причем не одного. Совершенно на пустом месте.



Вспомните Грузию! А Азербайджан…



- Ну Азербайджан-то России точно не враг.



- Он тоже боится Москвы. Боится. А страны Балтии? Они на протяжении 50 лет были частью СССР, а сегодня тоже боятся России. Это не та политика, которую стоит проводить в XXI веке. И не та политика, которая обеспечит России успех в долгосрочной перспективе».

Вольфганг Ишингер высказался и об Евразийском экономическом союзе:



«Мы, на Западе, вообще-то не должны иметь каких-то возражений против этого проекта. Но есть ли у него будущее? У меня лично, к сожалению, сложилось впечатление: партнеры России по этой организации всерьез опасаются, что она создана для доминирования Москвы в регионе».