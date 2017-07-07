В Европарламенте обсудят соглашения ЕС с Ереваном и Баку

Ереван /Медиамакс/. Комитет по внешним связям Европейского парламента проведет 10 июля слушания вокруг обсуждаемых Cоглашений о всеобъемлющем партнерстве ЕС с Арменией и Азербайджаном.

Пресс-служба Европарламента сообщает, что в обсуждении примут участие директор Центра региональных исследований Ричард Киракосян, старший преподаватель колледжа св. Эйтона университета Оксфорда Лейла Алиева и глава департамента Восточного партнерства Европейской службы внешних отношений Дирк Шубель.



Медиамакс напоминает, что 21 марта в Ереване было парафировано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС с Арменией.



Подписание соглашения планируется в ноябре в Брюселле.