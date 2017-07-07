641 просмотров

В Европарламенте обсудят соглашения ЕС с Ереваном и Баку


Фото: http://www.coe.int


Ереван /Медиамакс/. Комитет по внешним связям Европейского парламента проведет 10 июля слушания вокруг обсуждаемых Cоглашений о всеобъемлющем партнерстве ЕС с Арменией и Азербайджаном.

Пресс-служба Европарламента сообщает, что в обсуждении примут участие директор Центра региональных исследований Ричард Киракосян, старший преподаватель колледжа св. Эйтона университета Оксфорда Лейла Алиева и глава департамента Восточного партнерства Европейской службы внешних отношений Дирк Шубель.

Медиамакс напоминает, что 21 марта в Ереване было парафировано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС с Арменией.
 
Подписание соглашения планируется в ноябре в Брюселле.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Политика | Июль 7, 2017 15:27
Посол ЕС охарактеризовал программу правительства как «амбициозную и впечатляющую»

Нагорный Карабах | Июль 7, 2017 14:53
Опубликовано видео о расположенных близ Алханлу гаубицах

Внешняя политика | Июль 7, 2017 12:16
В Европарламенте обсудят соглашения ЕС с Ереваном и Баку
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017