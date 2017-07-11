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Налбандян посетит Кишинев и Вену


Эдвард Налбандян
Эдвард Налбандян

Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян посетит 10 и 11 июля Кишинев и Вену.

В Кишиневе он примет участие во встрече министров иностранных дел стран Восточного партнерства ЕС, а в Вене – в неформальной встрече министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ.

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