Москва предлагает сделать русский официальным языком в Армении

ЕреванМедиамакс/. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин предложил сегодня закрепить официальный статус для русского языка в законодательстве Армении, чтобы национальные водительские права признавались на территории России.

Как сообщает ТАСС, вопрос признания на территории России национальных водительских прав поднял на встрече с Володином спикер Национального собрания Армении Ара Баблоян.



По его словам, после принятия Госдумой закона, в соответствии с которым граждане Киргизии, а также других стран, где русский язык закреплен как официальный, получили право работать в России водителями с национальными правами, «граждане Армении фактически остались за бортом».



«Я могу сказать лишь одно: закрепите русский язык как официальный, и тогда норма закона будет охватывать автоматически и Республику Армения», - сказал Вячеслав Володин.



О реакции спикера армянского парламента на это предложение ТАСС не сообщает.