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Иран: референдум о независимости Курдистана станет «катастрофой»


Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф

Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что референдум о независимости Иракского Курдистана приведет к самым негативными последствиям.

Как сообщает ТАСС, выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, Мохаммад Джавад Зариф сказал, что последствия референдума «для безопасности Ирака и для безопасности в регионе будут катастрофическими».

«Мы не считаем, что референдум является верным выбором. Он повлечет за собой нарастание центробежных сил в Ираке. Это будет катастрофой для страны, и это не ограничится курдским населением», - сказал Зариф.

Он заметил, что Тегеран «рекомендовал друзьям в Иракском Курдистане не делать этот выбор».

В начале июня глава Иракского Курдистана Масуд Барзани объявил о намерении провести референдум о независимости 25 сентября. В Багдаде в ответ заявили, что любые решения о дальнейшей судьбе Ирака должны быть согласованы всеми сторонами.

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