Иран: референдум о независимости Курдистана станет «катастрофой»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что референдум о независимости Иракского Курдистана приведет к самым негативными последствиям.

Как сообщает ТАСС, выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, Мохаммад Джавад Зариф сказал, что последствия референдума «для безопасности Ирака и для безопасности в регионе будут катастрофическими».



«Мы не считаем, что референдум является верным выбором. Он повлечет за собой нарастание центробежных сил в Ираке. Это будет катастрофой для страны, и это не ограничится курдским населением», - сказал Зариф.



Он заметил, что Тегеран «рекомендовал друзьям в Иракском Курдистане не делать этот выбор».



В начале июня глава Иракского Курдистана Масуд Барзани объявил о намерении провести референдум о независимости 25 сентября. В Багдаде в ответ заявили, что любые решения о дальнейшей судьбе Ирака должны быть согласованы всеми сторонами.