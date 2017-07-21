Берлин пересматривает отношения с Анкарой

Ереван/Медиамакс/. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что Берлин решил пересмотреть свою политику в отношении Анкары на фоне последних событий, в том числе инвестиционное сотрудничество.

«Нельзя советовать осуществлять инвестиции в страну, в которой нет безопасности и где предприятия ставят в один ряд с террористами. Я не понимаю, как правительство Германии может гарантировать безопасность немецких инвестиций в Турции, когда им могут грозить принятые по политическим мотивам решения»,- по сообщению Tass.ru, заявил Зигмар Габриэль.



Министр иностранных дел Германии отметил, что в нынешней ситуации невозможно продолжать переговоры между ЕС и Турцией о создании таможенного союза.



«Я не могу себе представить переговоры о расширении таможенного союза ЕС, когда в Турции без всякого основания задерживают граждан стран Евросоюза»,- заявил Зигмар Габриэль, сообщив, что в ближайшие дни или недели намерен обсудить со своими коллегами из европейских стран отношения с Анкарой.



Кроме того, власти Германии приняли решение об ужесточении контроля в вопросе поездок своих граждан в Турцию.



По словам министра, «каждый гражданин Германии может стать жертвой в Турции».



Медиамакс отмечает, что отношения двух стран обострились на этой неделе, когда в Турции были арестованы шесть правозащитников, обвиняемых в сотрудничестве с террористами, в их числе немец Петер Штойдтнер. Кроме того, Анкара обвинила немецкие компании Daimler и BASF в поддержке Гюленского движения.