Израильский министр находится с трехдневным визитом в Армении

Ереван/Медиамакс/. С 25 по 27 июля с официальным визитом в Армении будет находиться министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Анегби (Tzachi Hanegbi).
В МИД Армении отметили, что запланированы встречи израильского министра с председателем Национального собрания Ара Баблояном, премьер-министром Кареном Карапетяном, министрами транспорта, связи и информационных технологий и сельского хозяйства.
Сегодня состоятся переговоры Цахи Анегби и министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна.
Медиамакс отмечает, что 10-13 сентября запланирован визит в Армению делегации Кнессета Израиля во главе с вице-спикером Тали Плосков.
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