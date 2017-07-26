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Израильский министр находится с трехдневным визитом в Армении


Цахи Анегби
Цахи Анегби

Фото: wikimedia.org


Ереван/Медиамакс/. С 25 по 27 июля с официальным визитом в Армении будет находиться министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Анегби (Tzachi Hanegbi).

В МИД Армении отметили, что запланированы встречи израильского министра с председателем Национального собрания Ара Баблояном, премьер-министром Кареном Карапетяном, министрами транспорта, связи и информационных технологий и сельского хозяйства.

Сегодня состоятся переговоры Цахи Анегби и министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна.

Медиамакс отмечает, что 10-13 сентября запланирован визит в Армению делегации Кнессета Израиля во главе с вице-спикером Тали Плосков.

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