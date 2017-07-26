Джон Хефферн не закрепился на посту помощника госсекретаря США

Ереван /Медиамакс/. Президент США Дональд Трамп представил в Сенат кандидатуру Уэсса Митчелла на пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.
Ранее этот пост занимала Виктория Нуланд, которая покинула его в конце января 2017 года.
Исполняющим обязанности помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии был назначен главный заместитель помощника Джон Хефферн, занимавший пост посла США в Армении с 2011 по 2014 гг.
Уэсс Митчелл является президентом Центра анализа европейской политики (Center for European Policy Analysis-CEPA).
В 2012 году он работал в предвыборном штабе Митта Ромни, баллотировавшегося в президенты США.
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