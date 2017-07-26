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Джон Хефферн не закрепился на посту помощника госсекретаря США


Джон Хефферн
Джон Хефферн

Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. Президент США Дональд Трамп представил в Сенат кандидатуру Уэсса Митчелла на пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.

Ранее этот пост занимала Виктория Нуланд, которая покинула его в конце января 2017 года.

Исполняющим обязанности помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии был назначен главный заместитель помощника Джон Хефферн, занимавший пост посла США в Армении с 2011 по 2014 гг.

Уэсс Митчелл является президентом Центра анализа европейской политики (Center for European Policy Analysis-CEPA).

В 2012 году он работал в предвыборном штабе Митта Ромни, баллотировавшегося в президенты США.

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