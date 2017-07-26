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Израиль желает развивать дружественные связи с Ереваном



Ереван/Медиамакс/. Министр регионального развития Израиля Цахи Анегби заявил в Ереване, что Израиль желает развивать дружественные связи с Арменией.

Об этом израильский министр заявил 25 июля, на встрече с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном.

Эдвард Налбандян отметил важность визита Цахи Анегби в Армению, подчеркнув, что отношения армянского и еврейского народов имеют глубокие исторические корни, что является хорошей основой для развития межгосударственного сотрудничества.

Министры выразили удовлетворение активизацией армяно-израильских контактов на общественном уровне.

После встречи был подписан ряд документов: об упразднении требования въездной визы для обладателей дипломатических паспортов, об исключении двойного налогообложения, а также о сотрудничестве в сферах культуры, образования, науки и спорта на 2017-2020 гг.

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