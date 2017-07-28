Турция «никогда» не сможет стать членом ЕС, заявил канцлер Австрии

Ереван/Медиамакс/. Канцлер Австрии Кристиан Керн заявил, что «Турция никогда не сможет стать членом ЕС».
Как сообщает ТАСС, глава Австрии сказал об этом в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Европа никогда не сможет переварить вступление Турции по экономико-политическим причинам», - считает Керн. В этой связи, по его мнению, Брюсселю следует честно сказать Анкаре: «Вы не являетесь кандидатом на вступление».
Австрийский канцлер высказал мнение, что в вопросах обеспечения прав человека Турция «практически перешагнула все красные линии».
Действия турецких властей по отношению к правозащитникам, журналистам и некоторым парламентариям Кристиан Керн назвал «актом диктаторского насилия».
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