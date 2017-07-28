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Ереван сохранит высокий уровень сотрудничества с ОБСЕ


Замминистра иностранных дел Армении Ашот Овакимян
Замминистра иностранных дел Армении Ашот Овакимян

Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Замминистра иностранных дел Армении Ашот Овакимян заявил, что, несмотря на закрытие офиса ОБСЕ в Ереване, власти намерены сохранить сотрудничество Армении с организацией на высоком уровне.

«Мы верны взятым на себя обязательствам в рамках ОБСЕ и готовы продолжить реализацию программ офиса ради дальнейшего развития нашей страны»,- отметил замминистра на приеме в честь офиса ОБСЕ в Ереване.

Говоря о причинах закрытия офиса, Ашот Овакимян отметил, что «не удалось продлить мандат офиса из-за злоупотребления принципом консенсуса Азербайджаном».

«После закрытия офиса ОБСЕ в Баку Азербайджан ведет четкую и последовательную политику по ликвидации присутствия ОБСЕ на Южном Кавказе»,- заявил дипломат.

Он подчеркнул, что ереванский офис олицетворял ту модель ОБСЕ, которую Армения желала видеть.

«Офис ОБСЕ в Армении формировал платформу сотрудничества и вовлекал в нее действующие в Ереване офисы международных организаций и аккредитованные посольства. Надеюсь, что из Армении вы унесете новый опыт, знания, но, самое главное, осознание того, что на определенном этапе своей жизни вы были полезны Армении и армянскому народу»,- заявил Ашот Овакимян.

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